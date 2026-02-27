На Орловщине «Скорая» оказалась заблокирована из-за снега

27.2.2026 | 14:53 Медицина, Новости

Препятствием стала другая машина.

Случай произошёл в Орловском муниципальном округе в деревне Болотовские дворы. Бригада «Скорой помощи» прибыла на выезд, но столкнулась с трудностями на обратном пути. Дорогу преградила фура, застрявшая в снегу.

О случае рассказали в официальных соцсетях Станции скорой медицинской помощи города Орла.

Там же сообщается о ещё одном инциденте, связанном со «Скорыми» и снегом. Он тоже произошёл в Орловском округе, но уже в посёлке Знаменка. Всё случилось накануне, 26 февраля.

На этот раз в снежном плену оказалась уже сама машина медиков. «Скорая» забуксовала. Чтобы исправить ситуацию, пришлось экстренно разгребать снег — причём в этом процессе «участвовал» мальчик доподросткового возраста.

