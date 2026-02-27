Деньги из наказов избирателей направят на бюст Сталина

В Орле разгорелась дискуссия об обманутых ожиданиях и необходимости «объекта монументального искусства».

Обычно технический вопрос о внесении изменений в программу наказов избирателей заиграл новыми красками на сессии облсовета 27 февраля. Лидер фракции ЛДПР Владислав Числов обратил внимание на то, что ряд коллег перенаправляет средства на бюст, снимая расходы с учреждений образования и прочих социальных обязательств.

«Я считаю неэтичным и неправильным, скажем так, когда люди рассчитывают на то, что они должны получить какие-то наказы, менять на установку бюста Сталина. Там социальные учреждения, которым нужно было ставить окна, школы, детские сады, спортивные учреждения. Я просто не совсем понимаю, что у нас случилось в 2026 году, что нам необходимо срочно перенаправить эти наказы на установку бюста Сталина», – отметил Числов, уточнив, что к личности самого вождя и оценке его деятельности вопросы не относятся. Если партии надо – то за свой счет, пожалуйста, а не из бюджета.

«Это надо и это нужно трудовому народу», – парировал руководитель фракции КПРФ в облсовете Иван Дынкович.

Политик напомнил, что есть решение Городского Совета по организации аллеи Победителей и установке там бюстов, в том числе верховного главнокомандующего ВС СССР Иосифа Сталина.

«Что касается вопросов, связанных с изменением программы наказов избирателей, то я могу сказать – вы не тревожьтесь. Все обязательства, которые фракция КПРФ перед избирателями брала, они будут выполнены», – заверил Иван Дынкович.

Спикер заксобрания Леонид Музалевский уточнил логику решения: то есть сейчас бюст Сталина поставим – деньги нашли, а на комплекс – нет. И тогда, получается, вместо аллеи полководцев будет стоять один. Музалевский поручил профильному комитету внимательно рассмотреть данный вопрос с приглашением архитектуры и других заинтересованных лиц.

«У нас много великих полководцев, которые освобождали нашу любимую родину. Поэтому давайте как-то смотреть в совокупности», – предложил Музалевский.

Лидер фракции «Единая Россия» Михаил Вдовин поинтересовался: не нарушается ли бюджетный кодекс, когда бюджетные средства направляются на памятник? Запрос поступил и от юридической службы: отозвали ли свои наказы граждане за счет которых теперь планируют устанавливать объект монументального искусства?

«Считаю, что это неуместно и будет неправильно, если вместо того, чтобы помогать жителям, детским садам, школам, ставить бюсты», – заявил член фракции «Справедливая Россия» Игорь Рыбаков.

Зампред Сергей Потемкин подчеркнул, что сам является поклонником Сталина и очень уважает эту фигуру.

«Когда вы говорите о том, что найдете источник на выполнение наказов, значит, он существует. И вы можете же оставить наказы, а этот источник отправить на бюст Сталина», – обратился Потемкин к Дынковичу.

Сергей Григорьевич заявил, что лично готов поучаствовать средствами, поддерживает эту идею коммунистов в частности. Призвал коллег присоединиться к сбору и выделить деньги, а не перераспределять народные.

«Вы утверждаете, что люди отказываются от обновления окон, в пользу бюста. И если это правда, я перед вами извинюсь. А если неправда, то вы должны будете перед облсоветом извиниться», – сказал Сергей Потемкин.

В итоге против правок выступили два человека, воздержались шестеро. Решение принято большинством голосов. 1,3 млн рублей уйдут на бюст.

ИА “Орелград”