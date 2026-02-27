Орловский бизнес задолжал банкам 138 миллиардов рублей

При этом большинство заемщиков погашают свои обязательства вовремя.

Состояние платежей и расчетов в организациях Орловской области оценили специалисты Орелстата. Сообщается, что общая задолженность организаций региона по полученным кредитам банков и займам на конец ноября 2025 года, по оперативным данным, составила 138,2 миллиарда рублей. При этом только за ноябрь размер долга вырос примерно на 3 миллиарда рублей. Однако большинство заемщиков аккуратно исполняют свои финансовые обязательства перед банками, внося обязательные платежи в установленные сроки.

По оценкам статистиков, просроченная задолженность орловского бизнеса именно перед банками на отчетную дату составила всего 32,9 миллиона рублей, или 0,02 процента от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам. В этом отношении ситуация остается стабильной. Для сравнения, по состоянию на конец ноября 2024 года доля просроченных перед банками обязательств составляла 0,03 процента, по состоянию на конец октября 2025 года – 0,02 процента.

Впрочем, орловский бизнес имеет долги не только перед банками. Другим кредиторам он задолжал 122,5 миллиарда рублей, и в данном случае доля просроченных обязательств оказалась выше – она составляет 2,1 процента от общей суммы такого долга, или 2,5 миллиарда рублей в денежном выражении. К слову, по состоянию на конец ноября 2024 года и на конец октября 2025 года доля просроченных обязательств составляла 2,1 и 2 процента соответственно.

Таким образом, по состоянию на конец октября 2025 года суммарная задолженность по обязательствам орловских организаций, по оперативным данным Орелстата, составила 260,7 миллиарда рублей. Из этой суммы просроченная доля оценивается чуть более чем в 2,5 миллиарда рублей, что, с учетом долгов перед банками, составляет всего 1 процент от общей суммы задолженности перед всеми категориями кредиторов.

Однако имеются долги и перед орловским бизнесом. По оценкам Орелстата, дебиторская задолженность в целом по Орловской области по состоянию на конец ноября 2025 года составила 125,9 миллиарда рублей. В данном случае просроченные обязательства составляют 3,6 миллиарда рублей, или 2,9 процента от общего объема дебиторской задолженности. В этом отношении ситуация немного ухудшилась, так как по состоянию на конец октября 2025 года доля просроченных дебиторами обязательств составляла 2,5 процента, а годом ранее – всего 1,3 процента.

ИА «Орелград»