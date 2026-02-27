В Орловской области осудили многодетного отца

Но суд отсрочил ему наказание в виде лишения свободы.

Сразу два уголовных дела в отношении местного жителя рассмотрел Ливенский районный суд. На скамье подсудимых оказал отец пятерых детей. По первому эпизоду обвинение ему было предъявлено в рамках части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Инцидент произошел 9 мая 2025 года на территории домовладения в селе Успенское.

«Подсудимый стал очевидцем конфликта между его матерью и потерпевшим, – сообщила пресс-служба Ливенского районного суда. – На почве личных неприязненных отношений подсудимый нанес потерпевшему в область головы не менее двух ударов металлическим предметом, используя его в качестве оружия. Потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью».

По данному эпизоду подсудимый в судебном заседании свою вину признал лишь частично. По его версии, он ударил потерпевшего кулаком, а не металлическим предметом. Но представленные доказательства, заключение эксперта и показания свидетелей эту версию опровергли.

Второе уголовное дело на многодетного отца было возбуждено по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Авария произошла 22 июля 2025 года, когда в обеденное время подсудимый ехал по трассе «Орел-Тамбов» в сторону Ельца.

«В автомобиле на переднем сидении находилась его жена, а на заднем – несовершеннолетний сын, – пояснили в пресс-службе Ливенского райсуда. – Подсудимый превысил скорость дорожного движения, допустил выезд автомобиля на обочину, где зацепил бетонный водоотводный желоб, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет. При опрокидывании автомобиля его жена вылетела из салона в реку Заливенка. От полученных травм жена скончалась на месте происшествия. Несовершеннолетний сын получил многочисленные телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью».

Подсудимый в судебном заседании вину по второму эпизоду признал в полном объеме. Суд решил, что его исправление возможно лишь в условиях временной изоляции от общества. Многодетный отец получил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также на два с половиной года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Однако за решетку осужденный пока не отправится.

«Учитывая наличие у подсудимого пятерых малолетних детей, суд принял решение о возможности отсрочить ему отбывание наказания до достижения младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – резюмирует пресс-служба Ливенского районного суда.

ИА «Орелград»