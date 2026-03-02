Орловскую Дирекцию ООПТ оштрафовали за скромный вольер енота

Россельхознадзор нашел нарушения в зоовольерном комплексе «Лесная сказка».

Условия проживания и содержания животных изучали с 26 января по 6 февраля. Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обратило внимание на несоответствие размеров вольеров для енота‑полоскуна, голубей, павлинов, журавлей и аиста нормативам. Также в вольере для енота нет естественного грунта и не хватает одного укрытия (должно быть два).

Корм хранится в помещении для биологических отходов. Площадка для отходов не оборудована навесом. Более трех месяцев не ведутся журналы наблюдения за состоянием животных (включая учет кормления и поения). Отсутствуют планы дератизации, дезинсекции и уборки.

Нет договоров на ветеринарное обслуживание — ни с профильным специалистом (минимум раз в неделю), ни с работником с высшим образованием по биологии, ветеринарии или зоотехнии.

БУОО «Дирекция ООПТ» оштрафована на 50 тыс. рублей (ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ). 2 марта постановление вступило в законную силу

Выдано предписание об устранении нарушений, сообщили в Россельхознадзоре.

ИА “Орелград”