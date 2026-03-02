В Орловской области 47 женщин по имени Марта получают выплаты от СФР

2.3.2026 | 11:02 Новости, Общество

Всего в регионе 17 женщин с весенним именем. Им от 15 до 87 лет.

ИА “Орелград”

Отделение СФР по Орловской области сообщает, что пять Март получают пенсии, ежемесячные денежные выплаты, федеральные социальные доплаты к пенсии, другие меры соцподдержки.

Для 15 Март назначены детские пособия. Десять Март — владелицы сертификатов на материнский капитал.

В СФР напоминают, что в 2026 году на пенсию по старости на общих основаниях могут выйти женщины 1967 года рождения при наличии: страхового стажа от 15 лет, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Общее число женщин‑пенсионерок в Орловской области — 165 908 человек.

