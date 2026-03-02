Орловские дорожники посоветовали, как правильно проезжать лужи

2.3.2026 | 11:23 ЖКХ, Новости

Из‑за «водяной подушки» машина может потерять сцепление с дорогой.

АО “Дорожная служба”

АО «Дорожная служба» информирует, что ее специалисты активно занимаются очисткой водопропускных труб и обеспечивают нормальный пропуск воды на мостах. В организации подчеркивают, что это нужная и важная работа, помогающая избежать аквапланирования – потери сцепления с дорогой.

Чтобы снизить риски, водителям рекомендуют снижать скорость перед лужами, не торопиться и держать дистанцию, проявлять особую аккуратность на мостах — там риск аквапланирования выше.

В «Дорожной службе» отмечают, что продолжат выполнять необходимые работы. Водителей благодарят за внимательность на дорогах и призывают беречь себя и других участников движения.

Напомним, норма суммы осадков в феврале для нашего региона – 40 мм. Последний месяц зимы 2026 года выдался особо снежным. Выпало 88 мм осадков, это 219% от нормы, сообщает сайт «Погода и климат».

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU