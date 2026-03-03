«Ингосстрах» уличили в подмене

Претензии клиента рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области.

Женщина обратилась с иском к СПАО «Ингосстрах» о взыскании убытков из‑за ненадлежащего исполнения обязательств по договору ОСАГО после ДТП, в котором пострадал ее автомобиль «Фольксваген Поло».

Второй участник аварии, водитель «Лада Приора», признан виновным по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ. У «Поло» после удара были повреждены переднее левое крыло, двери, порог, колесо. Владелица иномарки выбрала форму возмещения — организацию ремонта на СТО. Однако страховщик выплатил 165 300 руб. (в соответствии с требованиями Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт, с учетом износа на заменяемые запасные части, узлы и агрегаты). Между тем, согласно экспертному заключению, рыночная стоимость работ оказалась в два раза больше. Клиентка обратилась к страховщику с претензией, в рамках рассмотрения которой была произведена доплата, но не покрывающая восстановление машины.

Женщина посчитала, что в данном случае должна быть произведена выплата страхового возмещения без учета износа транспортного средства в случае невыполнения обязанности по организации восстановительного ремонта, раз страховщиком направление на СТО не было выдано. Орловчанка обратилась в суд.

Представитель СПАО «Ингосстрах» в отзыве на иск просил отказать в удовлетворении требований, поскольку выплатив страховое возмещение, компания «надлежащим образом исполнили обязанности по договору ОСАГО».

Суд указал, что в отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 16.1 статьи 12 Закона об ОСАГО с учетом абзаца шестого пункта 15.2 этой же статьи, страховщик не вправе отказать потерпевшему в организации и оплате восстановительного ремонта легкового автомобиля с применением новых деталей и комплектующих, в одностороннем порядке изменить условие исполнения обязательства на выплату страхового возмещения в денежной форме.

«Выбор страхового возмещения в денежной форме вместо восстановительного ремонта в натуре и сделанная в графе о выборе способа страхового возмещения напротив строки о перечислении денежных средств на расчетный счет по представленным банковским реквизитам отметка (галочка) безусловно не свидетельствует о достигнутом между сторонами соглашении о выплате страхового возмещения в денежной форме, поскольку не определена сумма такого возмещения, порядок ее расчета, сроки выплаты», – указано в материалах суда.

Доказательств невозможности проведения ремонта поврежденного транспортного средства и заключения между сторонами соглашения о выплате страхового возмещения в денежной форме ответчиком СПАО «Ингосстрах» не представлено.

Действия СПАО «Ингосстрах» признаны ненадлежащим исполнением обязательств. Решено взыскать с компании: 296 436 руб. — убытки (разница между рыночной стоимостью ремонта и выплаченным возмещением); 35 000 руб. — расходы на услуги представителя; 7 500 руб. — расходы на экспертизу; 9 893,08 руб. — госпошлина в доход бюджета. Орловчанку обязали передать страховщику поврежденные детали, подлежащие замене.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”