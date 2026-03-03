Конкурс «А ну-ка, девушки!» провели в колониях под Орлом

За титул победительницы боролись осужденные из четырех исправительных учреждений.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, участие в региональном этапе конкурса «А ну-ка, девушки!» приняли заключенные, отбывающие наказания в колониях-поселениях № 3 в поселке Шахово и № 7 в городе Мценске, исправительной колонии № 6 в поселке Шахово и УФИЦ № 1 КП-3, также расположенном в поселке Шахово.

«А ну-ка, девушки!» — это всероссийский конкурс среди осужденных женщин. Он направлен на раскрытие творческого потенциала и социальную адаптацию участниц. Традиционно соревновались в пяти номинациях: «Визитная карточка», «Творческий конкурс», «Страна» (рассказ о субъекте Российской Федерации в национальном костюме), «Модный показ» (демонстрация костюма, выполненного собственными руками) и «Хозяюшка» (приготовление сладкого кулинарного блюда).

«Стоить отметить, что все конкурсантки справились с заданиями, продемонстрировав высокий уровень мастерства и творчества, – сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – Для определения победителя и призеров на региональном уровне было сформировано компетентное жюри, которое после просмотра представленных участницами состязания видеоматериалов, выбрало лучшие творческие работы».

Победительницей была признана осужденная, отбывающая наказание в виде принудительных работ УФИЦ № 1 КП-3. Ее творческая работа направлена в Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний для участия в следующем этапе конкурса. Второе место заняла осужденная из колонии-поселения № 6, третье – осужденная из колонии-поселения № 3.

К слову, в этом году указанный конкурс на всероссийском уровне проводится уже в седьмой раз. Ровно год назад жюри оценивало работы, представленные из 71 территориального органа ФСИН России. Тогда в первом этапе конкурса приняли участие более 700 женщин почти из 120 исправительных учреждений. А общее количество осужденных, задействованных при проведении мероприятий, составило около 4200 человек. В прошлом году представительниц Орловской области в числе победителей и призеров не оказалось.

ИА “Орелград”