Орловчанка вынудила соседей демонтировать гигантский забор

Жительница Орловской области была буквально лишена солнечного света.

Женщина обратилась в суд с иском об устранении препятствий в пользовании земельным участком. Ей на праве собственности принадлежит жилой дом. С левой стороны участка по границе располагается забор.

Соседка на принадлежащей ей земле в октябре 2025 года установила второй забор, сплошной и высотой более трех метров (с отступом от существующего). В результате образуется тень, нарушена вентиляция, а также инсоляция в доме – солнечный свет не попадает совсем, приходится постоянно включать свет в помещениях. Из-за сырости начали расти мох и лишайники.

На судебное разбирательство не явились ни истец, ни ответчики. Представитель последних заявил, что металлопрофильный забор уже демонтирован добровольно. А так как конструкции на участке нет (что подтверждено осмотром), в удовлетворении исковых требований Ливенский районный суд отказал.

