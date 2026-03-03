Предприниматель выплатит 1,4 миллиона детям погибшей орловчанки

В Орловской области суд утвердил мировое соглашение по делу о компенсации морального вреда.

Мужчина, действующий в интересах несовершеннолетних детей, подал иск к предпринимателю и его экс-работнику о взыскании 2 млн рублей. 10 августа 2022 года произошла авария, в котором погибла супруга истца. Также он сам получил тяжкий вред здоровью. Виновником ДТП признан гражданин, который на момент аварии работал водителем у ИП.

Стороны в ходе разбирательства пришли к мировому соглашению, которое Ливенский районный суд утвердил и на его основании прекратил производство по делу. Размер компенсации за моральный вред несовершеннолетним детям (в связи с утратой матери) – 1,4 млн рублей. Выплату ИП должен осуществить в четырехмесячный срок с даты вынесения определения суда.

После утверждения соглашения повторно обратиться в суд по этому спору нельзя. При неисполнении условий соглашение может быть исполнено принудительно, указано в определении суда.

Напомним, 10 августа 2022 года водитель автомобиля «Шкода Октавия» в темноте врезался в стоящий на дороге МАН. В результате погибла женщина 1990 года рождения. Водитель и пассажир легкового автомобиля были доставлены в больницу.

