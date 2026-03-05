Борьбу с экстремизмом усовершенствуют во Мценском районе

Местные власти обновили целевую программу.

Во Мценском районе вступила в силу актуализированная программа профилактики терроризма, экстремизма и неонацизма на территории муниципального образования. Изменения связаны с «необходимостью выработки системного, комплексного подхода» к решению указанной проблемы. Документом предусмотрено формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, а также проведение профилактической работы, которая сейчас обрела особую актуальность.

«Экстремизм, терроризм, неонацизм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни, – следует из паспорта программы. – Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний».

Общий бюджет программы превысит 17 миллионов рублей. Ее действие рассчитано по 2028 год включительно. В 2026 году на реализацию запланированных мероприятий будет выделено 3,62 миллиона рублей. В рамках программы планируется свести к минимуму причины и условия, которые могут привести к совершению террористических актов на территории Мценского района, повысить уровень этносоциальной комфортности, не допустить создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок, повысить уровень организованности и бдительности населения в сфере противодействия террористической угрозе и т.д.

Также документом предусмотрено усиление контроля за соблюдением миграционных правил и режима регистрации иностранными гражданами. По данным ОМВД России «Мценский», в 2025 году на миграционный учет был поставлен 931 иностранный гражданин. По фактам нарушения миграционного законодательства было составлено 55 административных протоколов. По результатам их рассмотрения было принято решение о выдворении за пределы РФ семи иностранных граждан. Кроме того, за нарушения постановки иностранцев на учет было возбуждено пять уголовных дел.

ИА “Орелград”