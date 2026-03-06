Суд оценил эффект от простоя бани в Орле

Упущенную выгоду оценили в 4,589 миллиона рублей.

Исковое заявление в арбитражный суд Орловской области подало муниципальное унитарное предприятие города Орла «Орелбыт». В роли ответчика выступило АО «Орелгортеплоэнерго», а в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, выступили управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (на стороне истца) и закрытое акционерное общество «Европромстрой» (на стороне ответчика).

«Орелбыт» просил о взыскании упущенной выгоды, размер которой оценил в 4,589 миллиона рублей. Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил, что в марте 2023 года между АО «Орелгортеплоэнерго» и МУП «Орелбыт» был заключен контракт на поставку тепловой энергии сроком действия на весь 2023 год. Истец указал, что в то время он преимущественно занимается оказанием услуг бань и душевых.

В иске МУП заявил, что предприятие понесло убытки в виде упущенной выгоды в связи с вынужденным простоем бани в период с 14 августа по 19 декабря 2023 года. Простой привел к невыполнению плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия 2023 году. Кроме того, истец сообщил, что в его адрес «поступали жалобы со стороны населения города Орла в связи закрытием бани». Не работала на из-за приостановок поставок энергоносителя.

Энергетики отрицали свою вину в причинении убытков. По их версии, простой был вызван задержками в реконструкции принадлежащей ответчику котельной, которой занимался подрядчик – «Европромстрой». В рамках разбирательства суд дважды назначал экспертизу. И каждый раз эксперты рассчитывали разные суммы предполагаемых убытков. Суд принял во внимание не только результаты экспертиз, но и пункты контракта, и нормы законодательства.

В контракте имелся пункт о том, что теплоснабжающая организация вправе прекращать или ограничивать подачу тепловой энергии в виде пара в порядке и случаях, предусмотренным законодательством РФ. И тут суд применил статью 21 Федерального закона «О теплоснабжении». Согласно ей владельцы источников тепловой энергии и тепловых сетей обязаны выводить свои объекты в ремонт (и из эксплуатации) «в целях недопущения ущемления прав и законных интересов потребителей тепловой энергии».

А в рамках процесса было установлено, что «Орелгортеплоэнерго» в период с 14 августа по 19 декабря 2023 года «проводило ремонтные работы на котельной по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации при эксплуатации котельной», что сторонами не оспаривалось. В удовлетворении искового заявления суд «Орелбыту» отказал, но на вынесенное решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

