В Орле открылась выставка «Искусство быть женщиной»

Мероприятие приурочено к празднованию Международного женского дня.

Выставка музыкально-нотной литературы «Искусство быть женщиной» открылась в отделе искусств Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Она посвящена празднованию Международного женского дня, который ежегодно отмечается 8 марта. На экспозиции представлены биографии женщин, чьи имена навсегда вписаны в историю искусства, а также нотные сборники, репродукции полотен, виниловые пластинки с песнями, посвященными женщинам, и даже видеокассеты с фильмами о женщинах.

«В канун 8 марта мы приглашаем вас на выставку, проникнутую светом и гармонией. Ждем вас, чтобы вместе полюбоваться, вдохновиться и, согреваясь теплом женского таланта, почувствовать дыхание весны, – говорят в «Бунинке». – Каждая женщина уникальна, и сегодня мы хотим рассказать о тех, чья уникальность стала достоянием истории. О певицах, чьи голоса покоряют залы, и композиторах, сочинявших музыку, ставшую достоянием вечности; об актрисах, заставлявших нас плакать и смеяться, и режиссерах, видевших жизнь под другим углом; о художницах, менявших эстетику целых эпох».

Еще одна выставка в честь 8 Марта работает в зале периодики библиотеки им. И.А. Бунина. Она проходит под названием «Женщины России». На выставке в качестве экспонатов представлены публикации в журналах «Родина», «Российская Федерация», «Крестьянка», «Работница», которые знакомят с известными женщинами-политиками. Посетители могут ознакомиться с историей праздника, который в советское время имел некоторую политическую окраску. Сегодня об этом мало кто помнит, а праздник фактически превратился в день почитания женщин.

«Появление его в истории связано с именем Клары Цеткин, известного лидера международного социалистического и женского движения, – напоминают в «Бунинке». – В 1910 году на 2-й Международной женской социалистической конференции в Копенгагене она предложила ежегодно отмечать Международный женский день. В России впервые его отметили в 1913 году, а в 1917 году наступает новая эпоха в развитии праздника. Власть уделяла пристальное внимание политическим и социальным правам женщин, конституционно закрепив равноправие женщин и мужчин».

