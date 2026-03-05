Иноагентов не пустят в сельские старосты

Поправки внесены в устав Орловского муниципального округа.

Депутаты окружного совета утвердили внесение изменений в устав Орловского муниципального округа. В частности, один из обновленных пунктов регламентирует условия работы старших по сельским населенным пунктам. В уставе подчеркнуто, что это не обязанность, а право: «для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения в сельском населенном пункте, расположенном в муниципальном округе, может назначаться старший по сельскому населенному пункту».

Старший назначается окружным Советом народных депутатов по представлению собрания граждан. Эту должность вправе занять только гражданин Российской Федерации, проживающий и имеющий в собственности жилье на территории данного сельского населенного пункта и обладающий активным избирательным правом, достигший на день представления собранием граждан восемнадцатилетнего возраста. Указанная должность не является государственной должностью, должностью государственной гражданской службы, муниципальной должностью или должностью муниципальной службы.

Кроме того, старший по сельскому населенному пункту не должен состоять в трудовых отношениях и «иных непосредственно связанных с ними отношениях» с органами местного самоуправления округа. То есть это должен быть на 100 процентов человек от народа, а не от власти. В Орловском округе запретили назначать на должность старшего чиновников и иноагентов, а также граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, имеющих непогашенную или неснятую судимость.

Срок полномочий старшего по сельскому населенному пункту составляет пять лет. Но полномочия могут быть прекращены досрочно по представлению собрания граждан либо в случаях: смерти; отставки по собственному желанию; признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; вступления в отношении старшего в законную силу обвинительного приговора суда; выезда старшего за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; прекращения гражданства РФ.

Старшего досрочно отстранят от должности, если вдруг выяснится, что у него имеется гражданство или подданство другого государства либо вид на жительство там. Призыв на военную службу или направление старшего на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу тоже являются основаниями для досрочной отставки. Основной задачей старшего по сельскому населенному пункту является налаживание прямой связи между местными властями и жителями.

