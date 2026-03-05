Снижение бюджетных доходов констатировали в Ливнах

В 2025 году местная казна получила на шесть процентов средств меньше, чем годом ранее.

Начальник отдела планирования налогов и доходов финансового управления администрации Ливен Людмила Красова представила на рабочем совещании при главе города отчет об исполнении местного бюджета за 2025 год. Позднее его рассмотрят депутаты Ливенского горсовета. Как сообщили в администрации Ливен, бюджет за 2025 год получил 1,73 миллиарда рублей доходов. По сравнению с 2024 годом сумма доходов сократилась на 114,4 миллиона рублей, или на 6,2 процента.

«Безвозмездные поступления составили 1,145 миллиарда рублей, или 66,2 процента от общей суммы доходов, собственные доходы – 585,5 миллиона рублей, или 33,8 процента, – доложила Людмила Красова. – Собственные доходы складываются за счет налоговых и неналоговых доходов, администрирование которых осуществляют десять главных администраторов».

По ее словам, 90,1 процента таких поступлений составили средства, собираемые налоговой службой; 8,7 процента – администрируемые управлением муниципального имущества. И только 1,2 процента сборов приходится на восемь других главных администраторов доходов. Красова также отметила, что исполнение бюджета по собственным доходам в минувшем году составило 585,5 миллиона рублей, или 96,2 процента к уточненному годовому плану. Причем 69,1 процента всех налоговых поступлений составили сборы по налогу на доходы физических лиц – 364,5 миллиона рублей. Но показатель составил лишь 89,5 процента от запланированного объема.

«В отчетном периоде поступления неналоговых доходов в общей сумме собственных доходов бюджета города составили 9,9 процента собственных доходов, или 57,8 миллиона рублей, что на 5,3 миллиона рублей больше поступлений 2024 года, – отметила Людмила Красова. – Основной удельный вес в общей сумме неналоговых доходов занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, – 54,2 процента, поступления которых составили 31,3 миллиона рублей».

В свою очередь пресс-служба администрации города сообщила, что «с целью укрепления доходной базы в текущем году будет продолжена работа с налогоплательщиками по своевременной и полной уплате налогов в бюджет, сокращению недоимки, повышению качества администрирования».

ИА “Орелград”