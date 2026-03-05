Орловских водителей упрекнули в невнимательности к мусоровозам

5.3.2026 | 15:21 ЖКХ, Новости

Спикер облсовета обратился к жителям региона в связи с проблемами вывоза отходов.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

На совещании с главами районов 5 марта обсудили сложности, с которыми сталкиваются коммунальщики: если раньше основной проблемой был непрекращающийся снегопад, то теперь — автомобили, припаркованные вплотную к мусорным бакам и перекрывающие проезд.

Председатель облсовета Леонид Музалевский признал, что во дворах многоэтажек остро стоит вопрос парковки, и люди не хотят оставлять машины далеко от дома. При этом он призвал орловцев проявить понимание: парковка вплотную к контейнерам или перекрытие проезда приводит к тому, что мусор остается на площадках. По его словам, зачастую достаточно сдвинуть машину на метр‑два, чтобы техника смогла заехать и очистить баки.

«Порядок — это наше общее дело, и здесь не бывает чужих проблем», – написал спикер заксобрания в соцсетях.

