Орловских осужденных предостерегли от повторных преступлений

Их мотивировали к ведению законопослушной жизни после освобождения.

Беседы на тему «Профилактика незаконного оборота и употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» провела сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Орловской области Кристина Попова. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСИН, мероприятия прошли в колонии-поселении № 7 и действующем при ней УФИЦ – участке, функционирующем как исправительный центр. Целью бесед с осужденными было предупреждение правонарушений и рецидивной преступности.

«В ходе встречи сотрудник полиции подробно разъяснила негативные медицинские, социальные и психологические последствия употребления запрещенных веществ, их пагубное влияние на здоровье человека, качество жизни, социальные связи с родными и близкими, – сообщили в пресс-службе УФСИН. – Кристина Попова напомнила присутствующим об административной и уголовной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также за распространение информации о них, психотропных веществах, их аналогах, прекурсорах, растениях, содержащих такие вещества, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет».

Осужденные получили специальные буклеты и листовки, задали интересующие их вопросы. В Управлении ФСИН подчеркнули, что «подобные профилактические мероприятия носят системный характер и направлены на формирование у осужденных устойчивого негативного отношения к запрещенным веществам, правового сознания и мотивации к законопослушной жизни после освобождения». Стоит сказать, что подобные мероприятия приносят должный эффект.

В целях предупреждения повторных преступлений со стороны осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в прошлом году УМВД совместно с уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН дважды провело операции под условным наименованием «Профилактика». В их рамках было проверено 538 так называемых подконтрольных лиц, 89 из которых отличаются «высоким уровнем противоправного поведения». В ходе рейдов было выявлено 25 нарушений порядка и условий отбывания наказания и мер уголовно-правового характера.

Также было пресечено пять правонарушений, предусмотренных статьей 6.9.1 КоАП РФ (уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). В целом, по данным УМВД России по Орловской области, в 2025 году количество преступлений, совершенных людьми с криминальным опытом, снизилось на 12,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

По состоянию на 1 января 2026 года на профилактическом учете в органах внутренних дел Орловской области состоял 1031 осужденный к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества, либо к условному наказанию. На списочном учете на ту же дату находился 991 ранее судимый орловец, в отношении 289 из них был установлен административный надзор. Кстати, непосредственно в 2025 году надзор был установлен за 81 ранее судимым гражданином, а прекращен по различным основаниям в отношении 103 таких граждан.

ИА “Орелград”