Главу орловского депздрава назначили с испытательным сроком

О пополнении числе членов правительства сообщил губернатор Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Андрей Клычков проинформировал о решении на совещании 5 марта.

Накануне было подписано решение о назначении на должность Константина Бобракова. Теперь он член правительства Орловской области – руководитель департамента здравоохранения. С испытательным сроком шесть месяцев, пояснил губернатор.

“Поздравляю. Плодотворной работы”, – сказал губернатор.

Напомним, нового главу депздрава представили главврачам орловских медучреждений в декабре 2025 года. Предыдущий, Александр Альянов, покинул пост в сентябре.

ИА “Орелград”


