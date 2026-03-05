На орловский «титаник» уже потратили 5,6 миллиарда рублей

Чиновники рассказали о тратах на многопрофильный медицинский центр в Орле.

Учитывая интерес к долгострою на бульваре Победы со стороны председателя правительства Михаила Мишустина и обещания главы КПРФ Геннадия Зюганова, «Орелград» решил узнать, сколько бюджетных рублей уже поглотил объект.

На вопросы о завершении строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» ответили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

«Всего на завершение строительства Объекта в период с 2022 года по настоящее время направлено 5,6 млрд рублей. ООО «Стрела» выполнено работ на сумму 1,988 млрд рублей, финансирование осуществлено. (Претензионная работа в отношении подрядчика – ООО «Стрела» ведется заказчиком в соответствии с условиями заключенного контракта). На поставку медицинского оборудования заключены контракты в сумме 2,8 млрд рублей, из них на объект поставлено 1498 единиц на 2,0 млрд рублей. Для завершения строительства в соответствии с проектно-сметной документацией предусмотрено 1,7 млрд рублей», – проинформировал член правительства Алексей Субботин.

Однако некоторые вопросы остались без ответа. Достаточно ли средств для завершения работ и введения объекта в эксплуатацию? Каковы очередные сроки завершения работ по контракту? Когда планируется передать ММЦ медикам? Что также можно расценивать как ответ.

Напомним, представители субподрядчиков начали жаловаться на невыплату заработной платы. «Орелгосзаказчик» заявил, что не в праве вмешиваться в данные отношения, а взаимодействует только со «Стрелой». Сам же подрядчик на грани банкротства. Требования о несостоятельности компании рассматривает арбитражный суд.

ИА “Орелград”