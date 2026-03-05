«Счастливое детство»: в Орле запустили проект поддержки для мам

5.3.2026 | 16:05

Его суть — создать остро дефицитный ресурс.  

Региональное отделение ЛДПР представило новый социальный проект — «Счастливое детство». Пока малыши увлечены играми с аниматором, мамы могут посвятить пару часов себе. Проект дарит свободное время, которого так не хватает.

Первое мероприятие прошло 4 марта в «Модусе» (организовано совместно с развлекательными центрами «Сласти Парк» и «Пиксель Парк»). Профессиональный аниматор провел игры и конкурсы, подарив ребятам массу ярких эмоций. Мамы посетили познавательную лекцию визажиста Дарьи Ореховой о секретах дневного макияжа — женщины смогли не только послушать эксперта, но и задать ему вопросы.

Руководитель общественной приемной ЛДПР в Орловской области Сергей Мосин подчеркнул, что это лишь начало: команда намерена развивать инициативу и сделать такие мероприятия доброй традицией. Руководитель центра правовой поддержки ЛДПР в Орловской области Григорий Колесов, пояснил истоки идеи:

«Идея родилась из простого житейского наблюдения: часто мамы и папы, особенно в будни, разрываются между работой, домашними делами и заботой о детях. Иногда так не хватает пары часов для себя. Мы решили немного помочь».

Таким образом, «Счастливое детство» стало не просто развлечением для детей, а комплексной инициативой, нацеленной на поддержку всей семьи.

