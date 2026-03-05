Орловцев будут отучать от табака, алкоголя и переедания

Вместо вредных привычек жителей Орловской области мотивируют на ведение здорового образа жизни.

Вести регулярную физическую активность (60 минут в день для детей и 150 минут в неделю для взрослых), а также избегать потребления алкоголя и табака призвали специалисты Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Такие советы они дали в преддверии Всемирного дня борьбы с ожирением. Специалисты также рекомендуют ограничить калорийность потребляемой пищи (снижать жиры и сахара, увеличить долю фруктов и овощей), обеспечить 4−5 разовое питание маленькими порциями.

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) качество питания стоит на 1-м месте по жизнеобеспечению человека, обеспечивая продолжительность жизни, снятие последствий от вредных привычек и воздействий, малоподвижности, вредной экологии, – пояснили в Управлении Роспотребнадзора. – Ожирение относится к одному из основных факторов риска смертности. Ежегодно порядка 3 миллионов человек умирают из-за последствий избыточного веса или ожирения. По прогнозу ВОЗ, к 2025 году 2,7 миллиарда взрослых во всем мире будут страдать от избыточного веса и ожирения».

По оценкам специалистов, ожирение уменьшает продолжительность жизни в среднем на 3-5 лет при небольшом избытке веса, до 15 лет при выраженном ожирении. А в Орловской области, по данным за 2022-2024 годы, заболеваемость ожирением превышает уровень Российской Федерации. Впрочем, в регионе стараются решать подобные проблемы. Как уже рассказывал «Орелград», в этом году правительство Орловской области утвердило программу «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды».

В число ее целевых индикаторов включено снижение потребления алкогольной продукции на душу населения до 7,94 литров чистого спирта к 2030 году, а также снижение уровня распространенности курения табака гражданами в возрасте 18 лет и старше – до 16,43 процента к 2030 году. Соответственно, доля орловцев, ведущих здоровый образ жизни, должна достигнуть к 2030 году 11,6 процента от общей численности населения. Кроме того, ежегодно планируется проводить мероприятия по информированию граждан о вреде употребления алкоголя и табакокурения, что, впрочем, в регионе и без новой программы делают уже много лет.

