В Орловской области изъяли почти 7 кг пряностей и приправ

Обнародованы данные о проведенных инспекциях.

В Орловской области сотрудниками регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 2025 году было проинспектировано 132,5 килограмма приправ и пряностей, из которых 6,9 килограмма были сняты с реализации и выведены из торгового оборота в связи с выявленными нарушениями. Такие данные со ссылкой на информацию Роспотребнадзора опубликовал Орелстат.

Также было проинспектировано 343 декалитра безалкогольных напитков, снято с реализации из них 1,2 декалитра. Из 2830 килограммов проинспектированных корнеплодов, овощей и бахчевых культур из оборота было изъято 221,5 килограмма, из 1525 проверенных банок плодоовощных консервов специалисты забраковали 32 банки. А вот молочная консервация оказалось качеством пониже. Так, за минувший год было проверено 2820 условных банок сгущенки, из них 1000 банок сняли с реализации.

Для сравнения, за год было забраковано всего две банки рыбных консервов, и это притом, что проверено было 3555 банок с такой продукцией. Обращает на себя внимание статистика по табачным изделиям. За год было проинспектировано 249,08 тысячи единиц такой продукции, из оборота изъято 87,28 тысячи единиц. Что касается других товаров, то из 337 единиц парфюмерной и косметической продукции из оборота изъяли 41 единицу, из 679 единиц одежды проверяющие забраковали 643 единицы, из 747 пар обуви забраковано было 512 пар.

К слову, в Орловской области в период с 9 по 20 марта будет организована работа «горячей линии» по защите прав потребителей. Акция приурочена к Всемирному дню прав потребителей. Ежегодно она проходит под определенным девизом, который задает тему глобальной дискуссии. Девиз 2026 года звучит так: «Безопасные товары, уверенные потребители» (Safe Products, Confident Consumers). Он подчеркивает важность защиты прав потребителей в условиях роста рынков и онлайн-торговли.

Консультации будут давать специалисты Управления Роспотребнадзора по Орловской области и его территориальных отделов – как по телефонам «горячих линий», так и на личном приеме. Как сообщили в ведомстве, задать вопросы можно, например, через Единый консультационный центр Роспотребнадзора (ЕКЦ») в круглосуточном режиме по телефону: 8-800-555-49-43.

С понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-45) можно будет позвонить по телефонам «горячих линий»: отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Орловской области: (4862) 41-52-52, 42-26-59; территориальный отдел Роспотребнадзора в городе Мценске: (48646) 4-15-39, 4-13-08. Консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» организует «горячую линию» по телефону: (4862) 75-02-76.

«Покупка безопасного товара — достаточно актуальная тема, поскольку в обратном случае может не просто испортить настроение, но также создать реальную угрозу для жизни и здоровья (вредные добавки в продуктах питания, токсичные красители в игрушках, электроника с поврежденным аккумулятором, технический спирт в косметике и т.д.)», – подчеркивают специалисты.

ИА “Орелград”