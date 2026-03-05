Трое орловцев попались на незаконных соцвыплатах

О выявлении мошенничества сообщили в УМВД России по Орловской области.

В Троснянском районе возбуждено три уголовных дела (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Граждане были зарегистрированы в населенных пунктах района с льготным социально‑экономическим статусом, но фактически долго жили в других местах. При этом не уведомили о переезде СФР, хотя это лишало права на выплаты.

Уголовные дела возбуждены в отношении мужчины 1983 г. р. (незаконно получил около 20 тыс. руб.), женщины 1981 г. р. (около 35 тыс. руб.), женщины 1992 г. р. (около 31 тыс. руб.), уточнили в орловской полиции.

Наказанием по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ может стать штраф до 120 тыс. руб. или в размере дохода за год, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы до 2 лет, арест до 4 месяцев.

ИА “Орелград”