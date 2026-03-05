ЖК «Династия» – новоселье уже в этом году

Хотите обрести уютное и современное жилье без долгих ожиданий?

Обратите внимание на жилой комплекс «Династия» – монолитно кирпичный дом класса «Комфорт+» от группы компаний «ОДСК». На этапе строительства действуют самые привлекательные цены. В то же время ключи от квартиры вы получите уже в текущем году. У вас будет достаточно времени, чтобы спланировать ремонт и воплотить дизайнерские идеи.

ЖК «Династия» возводится в районе с развитой инфраструктурой – все нужное буквально под рукой: магазины и аптеки, школы и детские сады, спортивные площадки и Ледовая арена. С коммерческой зоной на первом этаже – самые нужные сервисы станут еще доступнее.

Проект радует разнообразием планировок. Это двухуровневые квартиры – новинка от «ОДСК», которая позволит необычно и рационально организовать пространство. А также на выбор классические варианты – однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Сдаются в черновой отделке, оставляя простор для творчества и особых интерьерных решений.

Авторы проекта вдохнули новую жизнь в эстетику «дворянских гнезд», адаптировав ее к современности. Предусмотрена аллея с саженцами черешчатого дуба. Выделят и архитектуру: площадь остекления увеличат, а фасад дополнят подсветкой и объемными элементами отделки.

Дополнительные плюсы ЖК «Династия»: закрытая охраняемая территория с системой круглосуточного видеонаблюдения; отдельный паркинг, позволяющий освободить двор от машин. Также планируется установка амфитеатра для организации творческих встреч и культурного отдыха.

Если вы уже решились на покупку – приходите в офисы продаж, а если остались вопросы, звоните +7 (4862) 99-97-84.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ – ПАО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ». ИНН 5751005940.

Застройщик ООО “СЗ “Орелстрой-7” ИНН 5751066124. ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ НАШ.ДОМ.РФ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. РЕКЛАМА.