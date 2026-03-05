Самому востребованному МУПу Орла грозил ликвидация

Чиновники и депутаты ищут способы сохранения у муниципалитета ритуально‑обрядовых услуг.

Необходимо привести деятельность предприятия «Ритуально-обрядовых услуг» в соответствие с ФЗ № 485‑ФЗ. Без решения о реорганизации МУП могут ликвидировать через суд по иску антимонопольного органа. Какие пути решения, обсудили в администрации Орла. В дискуссии приняли участие мэр Юрий Парахин, председатель горсовета Владимир Негин, руководители КСП и профильных подразделений.

РОУ оказывает ритуальные услуги, содержит городские кладбища и благоустраивает территории захоронений, организует захоронение граждан без родственников и лиц без определенного места жительства, выполняет часть работ за счет собственных средств. Самое важное – оперативно реагирует на обращения горожан, в отличие от большинства коммерческих подрядчиков.

По словам заммера Алексея Степанова, возможна реорганизация МУП в общество с ограниченной ответственностью. Рассматривается вариант передачи отдельных функций городской «Спецавтобазе» (ранее ее из МУПа перевели в бюджетное учреждение). Также задачи на ближайшее время: рассчитать стоимость ликвидации РОУ, определить бюджетные расходы при изменении организационной формы, сформировать новые муниципальные задания. Ключевая цель – выполнить требования закона, не нарушив работу социально значимой системы, подчеркивают в администрации Орла. Необходимо сохранить профессиональный опыт сотрудников, стабильность услуг и доверие жителей.

Напомним, аналогичный вопрос стоял по муниципальным аптекам. Антимонопольщики требовали через суд их ликвидации. Однако, открыв новые социально значимые виды деятельности, МУПы избежали этой участи.

ИА “Орелград”