Цикличную проверку архивного фонда провели во Мценском районе

Проверочные мероприятия продлятся до 2030 года.

Депутаты Мценского райсовета заслушали отчет о работе местного архивного отдела за 2025 год. По итогам рассмотрения данного вопроса работа отдела была признана удовлетворительной. Из документа следует, что в 2025 году была продолжена работа по внедрению централизованного государственного автоматизированного учета документов, а именно в программный комплекс «Архивный фонд».

Также была продолжена цикличная проверка наличия архивных документов. Проводится она в соответствии с планом мероприятий на 2021-2030 годы. В прошлом году в рамках проверки была выполнена работа по уточнению названий и переименований организации – фондообразователя, ее подчиненности, крайних дат ее деятельности, выверки учетных документов. Всего было проверено 2079 единиц хранения по пяти архивным фондам.

«По итогам проверки внесены изменения и дополнения в карточки и листы фондов, – следует из отчета. – При проведении цикличной проверки наличия архивных документов не было обнаружено отсутствующих единиц хранения, пропущенных номеров (не оговоренных в итоговой записи), литерных дел (неучтенных в итоговой записи), не включенных в опись».

В ходе проверки была выявлена только одна техническая ошибка по фонду хранения документов отдела общего образования администрации Мценского района. Выявлена она была в делах, поступивших на хранение еще в 2001-2003 годах. Ошибка в итоговой записи была оперативно исправлена, в связи с чем количество единиц хранения уменьшилось на одну единицу.

К слову, архивный отдел администрации Мценского района размещен в двух зданиях, расположенных в городе Мценске. Общая площадь помещений, занимаемых архивным отделом, составляет 34,8 квадратных метра. При этом общая площадь архивохранилищ составляет 86,9 квадратных метров. Степень загруженности хранилищ в настоящий момент оценивается в 68,9 процента.

