В Орловской области на 2,4 процента подорожали услуги

Опередили в гонке цен продукты питания и непродовольственные товары.

Как сообщает Орелстат, в январе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги в Орловской области повысились на 1,4 процента, в том числе: на продовольственные товары – на 1,6 процента, на непродовольственные товары – на 0,6 процента, на услуги – на 2,4 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в январе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9 процента. Для сравнения, в январе 2025 года он составлял 100,7 процента.

«В январе 2026 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 22 571 рубль в расчете на месяц, а условного минимального набора продуктов питания – 6819,8 рубля, – информирует Орелстат. – Повышение по сравнению с декабрем 2025 года произошло на 1,7 и 1,8 процента соответственно».

Индекс цен производителей на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, в январе 2026 года относительно предыдущего месяца составил 100,8 процента, в том числе: на продукцию обрабатывающих производств – 100,9 процента, на обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 100,4 процента. Совершенно не изменились цены только в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

«В январе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, составил 98,3 процента, в том числе: в растениеводстве – 97,2 процента, в животноводстве – 99,9 процента, – сообщает также Орелстат. – Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за январь 2026 года равен 99,9 процента, в том числе: индекс цен производителей строительной продукции – 99,9 процента, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 99,9 процента, индекс цен на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 100,4 процента».

ИА “Орелград”