Орловщина приютила переселенцев из США и Латвии

О помощи иностранным гражданам рассказала омбудсмен Наталия Балашова.

Как уже рассказывал «Орелград», уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова представила на заседании регионального парламента годовой доклад о своей деятельности. В числе прочего она поведала о работе с обращениями иностранцев, которые желают переехать на постоянное место жительства в Россию. При переезде у некоторых из них возникают определенные сложности. Наталия Балашова привела конкретные примеры успешного решения подобных вопросов.

Так, первым озвученным примером правовой поддержки стала история гражданина К., который прибыл из Латвии в Россию в 2025 году и заключил контракт с Вооруженными Силами РФ. В связи с новым статусом его супруге и несовершеннолетнему сыну оставаться в Латвии стало небезопасно. Семья срочно собрала вещи, оформила краткосрочную визу и покинула недружественную России страну.

«В настоящее время всей семье при содействии уполномоченного по правам человека на территории Орловской области оформлено гражданство Российской Федерации, теперь они в полной мере пользуются всеми правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации», – говорится в докладе омбудсмена. Наталия Балашова напомнила о том, что Федеральным законом от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» был введен механизм приобретения гражданства без предварительного оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Такой механизм предусмотрен для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Создан институт репатриации, позволяющий вернуться тем, кто сам или чьи родственники проживали на территории нашей страны в различные исторические периоды. Второй пример описывает именно такую ситуацию.

«Так, решение вернуться в Россию приняла наша соотечественница, гражданка Российской Федерации Ф., которая с 2006 года проживала в Соединенных Штатах Америки вместе с супругом и двумя детьми, – сообщила Наталия Балашова в своем докладе. – Более 13 лет она занималась предпринимательской деятельностью, руководила лицензированным детским садом. Однако семья Ф. столкнулась с дискриминацией на почве их этнической принадлежности».

По ее словам, это привело к возникновению социальных и психологических проблем, включая буллинг детей со стороны одноклассников. Семья воспользовалась программой по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Омбудсменом во взаимодействии с УМВД России по Орловской области был организован процесс легализации, в результате которого семье был оформлен соответствующий статус и предоставлены все предусмотренные льготы.

ИА “Орелград”