Дорогой IPhone украл в Орле нелегал

Решение по уголовному делу в отношении него вынес Заводской райсуд.

Дело было возбуждено в отношении гражданина Таджикистана. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Из материалов дела следует, что в августе 2025 года иностранец находился в помещении гаражного бокса автосервиса. Его внимание привлек чужой мобильный телефон модели «Apple IPhone 13 Pro», который лежал на полке. Гаджет принадлежал владельцу автосервиса, его знакомому, но мигранта это не смутило. Мобильник стоимостью более 30 тысяч рублей он украл, а затем сбыл.

Подсудимый на предварительном следствии рассказал, что в Орел он приехал в июле 2025 года. Первым делом встретился со своим знакомым, который предложил ему «помогать по работе в автосервисе за денежное вознаграждение». Столь витиеватую формулировку мигрант выбрал не случайно. Он признался, что патент на работу в России у него был просрочен. Поэтому до середины 18 сентября 2025 года он не только «помогал по работе», но и проживал в автосервисе.

Затем владелец автосервиса предоставил ему жилье, и он переехал. Кражу мигрант совершил еще до переезда. Он рассказал, что в тот день он вместе с потерпевшим ремонтировал автомобиль. Улучив момент, стянул с полки мобильник, сразу поставил его на беззвучный режим и спрятал под подушку своего «спального места», находившегося в этом же боксе. Потерпевший заметил пропажу, но найти мобильник не смог. Он обвинил мигранта, но тот все отрицал.

Спустя неделю мигрант продал телефон «неизвестному ему молодому человеку среднеазиатской внешности», за 5000 рублей. О том, что телефон был украден, покупателю он не сообщил. Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ, но тут же освободил его от отбывания наказания, поскольку подсудимому был зачтен срок содержания под стражей. Мигранта освободили из-под стражи прямо в зале суда.

ИА “Орелград”