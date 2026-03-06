Орловские краеведческие музеи получили шанс на обновление

Начала работу программа поддержки «Красота внутри. Краеведческие музеи России».

Благотворительный фонд «ВТБ‑Страна» запустил масштабную программу поддержки краеведческих музеев. На первом этапе 15 регионов получили 15 млн рублей на развитие своих проектов.

Краеведческие музеи – важная часть культурного наследия: они хранят традиции и самобытность разных народов. Но им сложно конкурировать с крупными институциями, а финансирование часто ограничено, отметила старший вице-президент банка и председатель совета фонда «ВТБ-Страна» Наталья Кочнева.

«Мы больше 20 лет поддерживаем ведущие музеи страны, такие как Эрмитаж, Петергоф, Третьяковская галерея. Программа «Красота внутри. Краеведческие музеи России» придаст небольшим региональным музеям дополнительный импульс для развития и реализации новых проектов», – подчеркнула Наталья Кочнева.

Программа стартовала в 15 регионах. Среди реализованных проектов:

«Традиции Урала для современных женщин» (Снежинский городской музей, Челябинская область) – создание пространства для лекций и мастер‑классов для женщин 30–65 лет.

«Мир кочевника» (Национальный музей Калмыкии) – разработка мобильной мультимедийной этнографической выставки о культуре, быте и духовных традициях калмыков.

Уличная экспозиция в городе Борзя (Забайкальский край) – демонстрация предметов быта казаков и сельских жителей юго‑востока Забайкалья.

В 2026 году программа будет расширена на все регионы страны, а объем поддержки – увеличен. Чтобы принять участие в новом этапе, нужно будет подать заявку на сайте фонда. Прием заявок стартует в апреле.

ИА “Орелград”