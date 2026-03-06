Орловские краеведческие музеи получили шанс на обновление

6.3.2026 | 14:33 Культура, Новости

Начала работу программа поддержки «Красота внутри. Краеведческие музеи России».

ИА “Орелград”

Благотворительный фонд «ВТБ‑Страна» запустил масштабную программу поддержки краеведческих музеев. На первом этапе 15 регионов получили 15 млн рублей на развитие своих проектов.

Краеведческие музеи – важная часть культурного наследия: они хранят традиции и самобытность разных народов. Но им сложно конкурировать с крупными институциями, а финансирование часто ограничено, отметила старший вице-президент банка и председатель совета фонда «ВТБ-Страна» Наталья Кочнева.

«Мы больше 20 лет поддерживаем ведущие музеи страны, такие как Эрмитаж, Петергоф, Третьяковская галерея. Программа «Красота внутри. Краеведческие музеи России» придаст небольшим региональным музеям дополнительный импульс для развития и реализации новых проектов», – подчеркнула Наталья Кочнева.

Программа стартовала в 15 регионах. Среди реализованных проектов:

  •  «Традиции Урала для современных женщин» (Снежинский городской музей, Челябинская область) – создание пространства для лекций и мастер‑классов для женщин 30–65 лет.
  • «Мир кочевника» (Национальный музей Калмыкии) – разработка мобильной мультимедийной этнографической выставки о культуре, быте и духовных традициях калмыков.
  • Уличная экспозиция в городе Борзя (Забайкальский край) – демонстрация предметов быта казаков и сельских жителей юго‑востока Забайкалья.

В 2026 году программа будет расширена на все регионы страны, а объем поддержки – увеличен. Чтобы принять участие в новом этапе, нужно будет подать заявку на сайте фонда. Прием заявок стартует в апреле.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU