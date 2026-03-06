Использование недр оценили в Орловской области

Депутаты облсовета выяснили, исполняется ли закон о недропользовании.

Орловский облсовет народных депутатов рекомендовал правительству и органам исполнительной власти специальной компетенции Орловской области усилить региональный геологический контроль и активизировать работу по освоению минерально-сырьевой базы, увеличению объема поступлений от сферы недропользования, в том числе налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых, в областной бюджет. Рекомендации были даны по итогам обсуждения комитетом по аграрной политике, природопользованию и экологии результатов мониторинга правоприменения Закона «О регулировании отдельных отношений недропользования на территории Орловской области».

Стоит отметить, что депутаты проводили мониторинг в 2025 году, поэтому анализировали отчетные данные за 2024 год. Курирует указанную сферу региональный департамент надзорной и контрольной деятельности. Всего к началу 2025 года в региональном перечне числилось 126 участков недр местного значения. В соответствии с требованиями Минприроды России ежегодно составляется и направляется в территориальный фонд Росгеолфонда территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых.

На территории Орловской области он ведется по 10 видам минерального сырья – всего 394 месторождения – по объектам распределенного и нераспределенного фонда. Воспроизводство минерально-сырьевой базы Орловской области в настоящее время осуществляется за счет собственных средств недропользователей. Последние, получив право пользования участками недр, проводят на них геологическое изучение, постановку на государственный баланс запасов полезных ископаемых и полностью подготавливают эти участки к промышленному освоению.

По результатам проведенных недропользователями в 2024 году геологоразведочных работ объем прироста запасов песков строительных составил 5520,54 тысячи кубометров, карбонатных пород – 26 456,07 тысячи кубометров. За 2024 год было оформлено, зарегистрировано и выдано 50 лицензий. По состоянию на 1 января 2025 года в государственном реестре числилось 500 действующих лицензий на пользование участками недр местного значения, в том числе: на подземные воды – 430, на общераспространенные полезные ископаемые – 70.

В то же время по различным основаниям в 2024 году было прекращено 11 лицензий на пользование недрами и приостановлена одна лицензия на пользование недрами. Обобщающим показателем, характеризующим степень и динамику освоенности минерально-сырьевого комплекса, является сумма налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), ежегодно поступающая в доход бюджета Орловской области. Сумма уплаченного недропользователями налога по состоянию на 1 января 2025 года составила 36,693 миллиона рублей при запланированных 36,661 миллиона рублей.

В рамках контроля в 2024 году в регионе было проведено 62 профилактических мероприятия и 36 консультаций, а также семь выездных обследований общедоступной территории. В результате недропользователям было объявлено 16 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, вынесено шесть постановлений о назначении административных штрафов на общую сумму 250 тысяч рублей. Так, к административной ответственности были привлечены пять должностных лиц, общая сумма штрафов для которых составила 100 тысяч рублей, и одно юридическое лицо, оштрафованное на 150 тысяч рублей.

