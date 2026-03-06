Клычков определил приоритеты в сфере гражданской обороны

Членам правительства предписано обеспечить их реализацию.

Губернатор Андрей Клычков определил основные приоритетные направления деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Орловской области на 2026 год. Членам правительства и руководителям департаментов глава региона поручил обеспечить реализацию приоритетных направлений, а курировать данную работу будет департамент региональной безопасности.

Утвержденный губернатором перечень насчитывает 23 приоритетных направления. Среди них – совершенствование системы управления гражданской обороны (ГО) и систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Другим приоритетом стала подготовка и поддержание в постоянной готовности защитных сооружений ГО и средств индивидуальной защиты, обеспечение требуемого уровня обеспеченности населения коллективными и индивидуальными средствами защиты. Попала в перечень и подготовка мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения.

Учитывая текущую обстановку, приоритетами также названы: применение новых методов и форм подготовки руководителей, специалистов и населения в области защиты от угроз различного характера, внедрение современных методик и технических средств обучения; повышение качества проведения командно-штабных учений и тренировок, тактико-специальных учений с органами управления и силами ГО; развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Кроме того, губернаторским планом предполагается внедрение новых подходов по предупреждению ЧС на потенциально опасных и критически важных объектах, в том числе за счет создания условий для развития систем автоматического мониторинга технического состояния производственных фондов.

