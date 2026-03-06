В Орле рассказали о налоговых новинках

Сразу несколько новшеств ожидают налогоплательщиков уже в этом году.

Начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества регионального Управления ФНС России Игорь Коротков на ведомственном совещании рассказал о нововведении, которое, как считают в ведомстве, может положительно сказаться на налоговых поступлениях в бюджет. По его словам, с 1 августа 2026 года налоговые уведомления начнут автоматически выгружаться на портал госуслуг всем пользователям, зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации. Соответствующие изменения в налоговое законодательство внесены Федеральным законом № 425-ФЗ.

«Налоговые уведомления поступят на портал госуслуг автоматически, – уточнили со ссылкой на докладчика в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Никаких заявлений или уведомлений направлять в налоговый орган не нужно. Помимо налоговых уведомлений на портал госуслуг будут выгружаться требования об уплате задолженности и решения о взыскании задолженности. Данное нововведение стало возможным благодаря внедрению с 1 марта 2026 года новых требований ФСТЭК России».

В ведомстве добавили, что новшество предполагает введение процессного подхода к управлению защитой информации. «Все организации – владельцы государственных информационных систем и организации, взаимодействующие с ГИС, обязаны постоянно совершенствовать меры зашиты, мониторить, выявлять и устранять уязвимость системы, адаптировать систему защиты к постоянно меняющимся угрозам», – подчеркнули в областной налоговой службе.

О новом механизме представления уведомлений об исчисленных суммах налогов на вебинаре рассказала заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №1 УФНС России по Орловской области Жанна Курбацкая. По ее словам, с 1 сентября 2026 года налоговые агенты по НДФЛ и плательщики страховых взносов смогут представлять информацию об исчисленных суммах и о прогнозируемых суммах за каждый предстоящий последовательный месяц текущего расчетного периода.

«Если такие сведения будут представлены до конца текущего года, то не нужно будет подавать уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов по ним в текущем году в установленные сроки. Исключения составят случаи, когда в каком-либо периоде НДФЛ или страховые взносы будут исчислены в размере большем, чем было указано в досрочном уведомлении», – пояснили в пресс-службе УФНС.

ИА “Орелград”