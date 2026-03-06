ИИ помог выявить множество нарушений в Орловской области

О внедрении искусственного интеллекта рассказали в ТУ Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело публичные обсуждения результатов своей правоприменительной практики за 2025 год. В режиме видеоконференцсвязи провел их руководитель ведомства Евгений Черный. Внимание он акцентировал на том, что в прошлом году основную долю контрольно-надзорных мероприятий составили выездные обследования и наблюдения без взаимодействия с бизнесом — всего было проведено 16282 таких мероприятия. Для предотвращения нарушений было выдано 28 667 предостережений и проведено 542 профилактических визита.

«Другой характерной особенностью года стала цифровая трансформация Россельхознадзора, – добавили в пресс-службе ведомства. – Использование Россельхознадзором в своей работе аналитических инструментов с применением технологий искусственного интеллекта при осуществлении ветеринарного контроля и надзора позволило оптимизировать процессы, в частности формировать материалы, анализировать данные и автоматически блокировать небезопасную продукцию. Это сокращает время реагирования на нарушения, а также ускоряет межведомственное взаимодействие».

Информационные системы постоянно совершенствуются, становятся более удобными для использования и защищенными. Так, была проведена масштабная реорганизация федеральных государственных информационных систем в сфере карантина растений. Произошла интеграция ФГИС «Сатурн» с системой учета сельхозземель (ЕФИС ЗСН), а также с информационной системой прослеживаемости зерна и продуктов его переработки (ФГИС «Зерно»).

Так, в 2025 году при наблюдении с помощью ФГИС «Зерно» сотрудники Управления выявили 10 нарушений, связанных с отсутствием сопроводительной документации при отгрузке зерна и 134 при внесении в такую документацию неполной информации, а также при реализации зерна без декларации. За год было проконтролировано 3899 деклараций о соответствии и выявлено 950 случаев недостоверного декларирования зерна.

По всем указанным случаям Управлением были вынесены решения о признании деклараций о соответствии недействительными. Основными причинами нарушений названы обращение аграриев в неаккредитованные лаборатории и отсутствие полного перечня исследований. Попадались также поддельные протоколы испытаний зерна.

«На базе системы создан специальный портал для пчеловодов, где доступна интерактивная карта с информацией о планируемом применении пестицидов и агрохимикатов, – добавили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. – Кроме того, разработано мобильное приложение, которое позволяет вносить сведения в ФГИС «Сатурн» с использованием смартфона даже без подключения к интернету, что заметно упрощает предоставление данных в режиме реального времени».

ИА “Орелград”