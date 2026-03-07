Клычков сообщил о последствиях массированной атаки беспилотников

Осколками повреждены фасад и остекления дома в Орле.

Губернатор Андрей Клычков сообщил, что ночью с 6 на 7 марта регион подвергся массированной атаке. ПВО уничтожены 15 БПЛА.

«В результате падения обломков повреждения получили остекление и фасад многоквартирного дома в городе Орле», – проинформировал губернатор в соцсетях.

Среди людей пострадавших нет, подчеркнул Андрей Клычков. Он напомнил, что действует запрет на публикацию материалов о работе систем противовоздушной обороны или поврежденных объектах.

«Публикуя подобную информацию, вы помогаете врагу!» – подчеркнул губернатор.

Напомним, в феврале стало известно об административном штрафе за такой проступок. Орловчанка разместила в интернете видео с последствиями атаки БПЛА.

ИА “Орелград”