Орловца осудили за взлом терминала

Преступление было совершено на территории Глазуновского района.

Вступил в силу обвинительный приговор по уголовному делу о краже, которое в первой инстанции рассматривал Глазуновский районный суд Орловской области. Перед ним предстал местный житель, за последние два года успевший получить судимость за кражу и судимость за совершение дорожно-транспортного происшествия. В июле прошлого года он был наказан по приговору Малоархангельского районного суда принудительными работами на срок 3 года с удержанием 15 процентов из его заработной платы в доход государства.

Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев. И вот уже будучи наказанным он предстал перед судом по обвинению в совершении еще одной кражи. Дело на него завели по части 2 статьи158 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, преступление данный гражданин совершил вместе с подельником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Как установили следствие и суд, в июле 2025 года, около полуночи, подельники находились на площадке перед контейнерной автозаправочной станцией. Они приехали туда на автомобиле ВАЗ-2121, принадлежащем подсудимому. В этот момент подельник предложил водителю совершить кражу денег. Он сам голыми руками сорвал запорное устройство на дверце терминала и «тайно и незаметно для окружающих» похитил из терминала купюроприемник.

В купюроприемнике находилось более 66 тысяч рублей, которые подельники присвоили себе. Кроме того, суд зачел в качестве материального ущерба, причиненного владельцу АЗС, стоимость самого купюроприемника, которая составляла около 11,5 тысячи рублей. Таким образом, подельники украли чужое имущество на общую сумму почти 78 тысяч рублей. Фигурант данного уголовного дела лично деньги не воровал, но помогал подельнику, так как «следил за окружающей обстановкой, чтобы в случае возникновения опасности его предупредить». К тому же злоумышленники поделили добычу.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением в полном объеме и поддержал заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Дело было рассмотрено в особом порядке. С учетом предыдущих приговоров гражданин окончательно получил наказание в виде принудительных работ на срок 4 года с удержанием из его заработной платы 15 процентов в доход государства. Кроме того, суд подтвердил дополнительное наказание в виде лишения водительских прав на 2 года 10 месяцев. Осужденный уже отбывает наказание в исправительном центре.

