Защита прав женщин – не только по праздникам

В преддверии 8 марта орловчанки принимали поздравления.

Активисты и депутаты Орловского регионального отделения ЛДПР посетили коллективы детских садов, колледжей и предприятий сферы ЖКХ. Женщинам вручили цветы и подарки. Также партийцы рассказали об инициативах ЛДПР. По их словам, работа по защите прав женщин ведется не только по праздникам, но на постоянной основе.

Депутат Орловского горсовета от ЛДПР Дмитрий Юдин отметил, что недопустимо выбирать между ребенком и работой, между лекарствами и едой, между отдыхом и дополнительным трудом.

«Достаток женщины — это не личное дело каждой, это приоритет государства и прямая обязанность чиновников на всех уровнях», – сказал Дмитрий Юдин.

По идеям ЛДПР, поддержка женщин должна быть не символической, а реальной. Необходимо гарантировать базовую устойчивость и защиту от бедности. Партия выступает с инициативой нового социального контракта, где во главе угла станут интересы женщины.

Отметим, в преддверии 8 марта Орелстат опубликовал траты времени среднестатистической женщины региона. Сутки складываются, по версии ведомства, таким образом: сон — 35%, дом и быт — 23%, свободное время — 17%, работа — 13%, уход за собой — 12%. Категория участниц опроса и их количество не уточняются. Однако в сравнении с мужчинами все же любопытные цифры. Среднестатистический орловский мужчина тратит на сон 36%, на личные увлечения уходит 21% суток, на работу приходится 20%, уход за собой – 12, дом – 11%.

ИА “Орелград”