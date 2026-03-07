В Орловской области за месяц изъяли 17 килограммов наркотиков

К уголовной ответственности были привлечены 14 наркопреступников.

В Орловской области в январе 2026 года сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было пресечено 29 фактов незаконного оборота наркотических средств, в том числе 24 тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщило региональное Управление МВД России, отметив, что 19 преступлений были совершены в крупном и особо крупном размере, причем в 13 случаях они были связаны именно со сбытом наркотиков.

«По выявленным преступлениям линии НОН из незаконного оборота изъято 17,652 кг наркотических средств, – говорится в отчете регионального УМВД. – К уголовной ответственности привлечено 14 лиц. Пресечено 31 административное правонарушение линии НОН, по которым к ответственности привлечено 27 физических лиц. На данных лиц судом наложены штрафы на общую сумму 57 тысяч рублей».

В рамках антинаркотической профилактической работы сотрудниками регионального Управлений по контролю за оборотом наркотиков (УКОН УМВД) в отчетном периоде времени было проведено 11 профилактических мероприятий. Участниками бесед с полицейскими за это время стали около 700 человек, в том числе 374 несовершеннолетних орловцев.

«Кроме того, в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления организовано проведение регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», – добавили в УМВД. Кстати, в общей структуре преступности доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в январе 2026 года составила 8 процентов.

ИА “Орелград”