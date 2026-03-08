Орловцам расскажут о рисках олнайн-покупок

Просветительская акция пройдет в стенах областной библиотеки.

Акция «Безопасные онлайн-покупки: правовая защита молодых потребителей» пройдет 11 марта в 12:00 в малом зале Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина. Как уточнили организаторы, это будет день информации, приуроченный ко Всемирному дню защиты прав потребителей. В 2026 году девиз праздника звучит ярко и актуально: «Безопасные товары, уверенные потребители».

«Тема выбрана неслучайно, ведь рост популярности онлайн-покупок и развитие цифровых рынков привели к новым рискам и угрозам, связанным с качеством приобретаемых продуктов, – говорят в «Бунинке». – Проблема небезопасных товаров становится все острее, ставя под угрозу здоровье, жизнь и имущество потребителей. Рекомендации о том, как определять качество и безопасность товаров, уметь цивилизованно защищать свои права в случае их нарушения дадут специалисты Управления Роспотребнадзора по Орловской области».

Напомним, что Управление Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» проведут с 9 по 20 марта «горячую линию». В рамках тематического консультирования специалисты ответят на вопросы о реализации федерального закона о защите прав потребителей и помогут в оформлении претензий в адрес организаций.

«Особое внимание будет уделено вопросам качества и безопасности продукции, в том числе приобретенной в сети «Интернет», использования сведений цифровой маркировки для выбора товаров, соответствующих обязательным требованиям, а также защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», – подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Ранее ведомство сообщало, что в 2025 году от граждан поступило 2116 обращений по вопросам защиты прав потребителей. Из них 51,5 процента обращений были связаны с жалобами в сфере розничной торговли. Всего на торговцев орловцы за год пожаловались 1089 раз, и фактически каждое пятое обращение касалось проблем, связанных с дистанционным приобретением товаров через интернет-магазины.

«Количество заявлений на нарушения прав потребителей при оказании возмездных услуг составило 1027, или 48,5 процента от общего количества поступивших обращений граждан, – следует из информации Управления Роспотребнадзора. – Основной объем обращений касается оказания услуг связи – 28 процентов, и в большинстве своем связан с оказанием некачественных услуг, в том числе из-за отсутствия интернета, изменения тарифного плана либо стоимости услуг без предварительного уведомления потребителя, отказа в переносе номера сотовым оператором».

ИА “Орелград”