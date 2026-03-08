Программу развития информационного сообщества продлили в Мценском районе

Финансирование еще на три года нашли в местном бюджете.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории Мценского района» продлена еще на три года. Старт она взяла в 2023 году. Программа ежегодно корректируется, с учетом возможностей муниципального бюджета, из которого она финансируется полностью. Общий объем средств на ее реализацию теперь составляет 5,266 миллиона рублей, в том числе в 2026 году планируется выделить 1,375 миллиона рублей, в 2027 и 2028 годах – еще по 975,5 тысячи рублей.

Одной из основных задач является создание единого информационного пространства органов местного самоуправления, в том числе для обеспечения информационной прозрачности и открытости деятельности администрации района для населения. Документ предусматривает развитие официального интернет-портала, создание и развитие общественных пунктов доступа к информационным сетям.

Кроме того, внедрение новых технологий в работу чиновников позволит оптимизировать деятельность администрации Мценского района. Ее сотрудников обещают обеспечить современными техническими средствами и программным обеспечением, что, в свою очередь, сделает свой вклад в развитие системы электронного документооборота, а также в обеспечение безопасности информационных ресурсов в сети и защиты персональных данных.

Также документом запланировано повышение качества и доступности предоставляемых государственных муниципальных услуг, внедрение новых сервисов, повышение квалификации муниципальных служащих в сфере информационно-коммуникационных технологий. По итогам реализации программы доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота, должна составить 40 процентов, а прирост посетителей официального сайта администрации района ожидается на уровне 80 процентов.

ИА “Орелград”