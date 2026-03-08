Орловские семена проверили на чистоту

Эксперты испытательной лаборатории провели уже более тысячи исследований.

С начала 2026 года специалисты отдела карантина растений и качества семян Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории провели уже 1023 исследования семян на соответствие требованиям ГОСТ «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия». Как пояснили в ФГБУ «ВНИИЗЖ», в чью структуру входит лаборатория, указанный ГОСТ устанавливает единые требования к качеству семян, гарантируя их пригодность для посева и соответствие заявленным сортовым характеристикам.

«По результатам проведенных исследований в 14 образцах было выявлено несоответствие установленным нормам по чистоте семян, в том числе по содержанию семян сорных растений и всхожести. Партии с выявленными нарушениями подлежат очистке, после которой будут повторно проведены исследования посевных качеств семян. Информация о выявленных несоответствиях направлена в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия дальнейших мер реагирования», – сообщили в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Временем орловскому фермеру объявили предостережение за высев семян без документов. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушение было выявлено в ходе анализа данных, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Семеноводство». Речь идет о нарушении при обороте семян, допущенным главой крестьянско-фермерского хозяйства, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

«Так, ИП глава КФХ внес информацию в ФГИС «Семеноводство» о высеве пяти партий семян (пшеница озимая, ячмень яровой, рапс озимый, соя и овес яровой) в количестве 52,4 тонны без сопроводительных документов, подтверждающих сортовые и (или) посевные качества. Индивидуальному предпринимателю объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства. Также было проведено консультирование по работе в системе ФГИС «Семеноводство», – пояснили в ТУ Россельхознадзора.

ИА “Орелград”