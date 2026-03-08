Орловский округ поборется за деньги для «Сабуровской крепости»

Местные власти приняли решение об участии во всероссийском конкурсе.

Администрация Орловского муниципального округа приняла решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2026 году. Напомним, данный конкурс проводится ежегодно, победители в его рамках получают гранты из федерального бюджета на реализацию своих проектов. Орловские муниципалитеты активно участвуют в этом конкурсе. Например, успешный опыт накопили города Ливны и Мценск.

Что касается Орловского муниципального округа, то, судя по постановлению администрации, на участие в конкурсе в этом году планируется выдвинуть проект благоустройства общественной территории, а именно парковой зоны ансамбля «Сабуровская крепость». Она расположена в селе Сабурово под Орлом. Решение принято на основании результатов общественного обсуждения проектов, которые предлагалось выдвинуть на конкурс. Проводит его, кстати, Минстрой России.

Тем временем губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок определения эквивалента в денежной форме имущественного и (или) трудового участия юридических и (или) физических лиц в реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды». Документ принят в целях создания единых подходов к оценке указанного участия. Дело в том, что область и муниципалитеты должны вносить свой вклад к федеральным грантам, причем не только деньгами. Губернатор рекомендовал органам местного самоуправления руководствоваться новым документом и обеспечить открытость, публичность и доступность информации о проектах.

«Эквивалент в денежной форме имущественного участия юридических и (или) физических лиц определяется исходя из рыночной стоимости материальных ценностей на дату их передачи или в размере безвозмездно переданных денежных средств», – говорится в документе.

Подтверждением объема эквивалента может выступать, например, договор дарения или безвозмездной передачи материальных ценностей и имущества, документы, подтверждающие происхождение имущества (товарные и кассовые чеки, накладные, документы бухгалтерского учета) При отсутствии указанных документов рыночная стоимость материальных ценностей определяется исходя из средней арифметической величины цен идентичного имущества. В данном случае подтверждением могут послужить письменные коммерческие предложения от поставщиков, информации о рыночных ценах от официальной статистики.

«Для определения рыночной стоимости уникального или бывшего в употреблении имущества используется заключение независимого оценщика, – следует из документа. – По каждому факту определения эквивалента в денежной форме имущественного участия юридических и (или) физических лиц составляется ведомость имущественного участия».

ИА “Орелград”