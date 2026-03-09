Орловца осудили за вождение без прав

Исправляться он будет при помощи обязательных работ.

Решение по данному уголовному делу вынес Верховский районный суд Орловской области. Местный житель был признан обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.3 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 КоАП РФ).

Как следует из материалов уголовного дела, летом 2025 года подсудимый по постановлению мирового судьи был наказан за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). За вождение без прав его тогда оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Спустя три месяца, в сентябре 2025 года, гражданин попался на повторном правонарушении. Он сел за руль автомобиля, причем чужого, но с ведома его владельца, и передвигался на нем по автодороге «Верховье – Стpокино – Каменка». На 6-м километре водитель не справился с управлением транспортного средства и допустил дорожно-транспортное происшествие, а именно: автомобиль съехал с автодороги в кювет.

Поскольку водитель повторно попался на управлении автомобилем без прав, да еще в течение короткого периода времени, на него завели уголовное дело. Фигурант полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, рассчитывая на определенное снисхождение при вынесении вердикта. Суд учел предыдущее наказание и по совокупности приговорил фигуранта к 360 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.

ИА “Орелград”