Выдающихся орловчанок поздравили с Международным женским днем

Торжественное мероприятие состоялось в ОГАТ им. И. С. Тургенева.

Женщинам пожелали, чтобы каждый день был наполнен любовью, радостью и гордостью за себя, за семью, за свою Орловщину.

В ходе встречи председатель облсовета Леонид Музалевский и губернатор Андрей Клычков вручили награды орловчанкам, достигшим высоких результатов в различных сферах деятельности.

За заслуги в научно-педагогической деятельности Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Оксана Леонова — и.о. первого проректора по образовательной деятельности ОГУ им Тургенева.

За заслуги в области культуры и искусства почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено Вере Ефремовой, директору Орловского объединенного литературного музея им Тургенева.

Медалью Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» награждены Анжела Тишкина и Екатерина Юдина – сотрудники Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Теплыми аплодисментами зрители приветствовали Анну Тураеву — ветерана боевых действий, участницу специальной военной операции. Анна Викторовна отмечена медалью «За помощь в СВО».

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ награждены Галина Белова, животновод АО Агрофирма «Мценская», Елена Герасина, доярка сельскохозяйственного кооператива «Победа Октября».

Знаком отличия «За заслуги перед Орловской областью» II степени отмечена Любовь Миронова, ветеран спасательной службы Орловской области.

Звание «Почетный работник культуры Орловской области» присвоено Наталье Апальковой – артисту Орловской государственной филармонии и Анне Назаровой, главному художнику театра «Русский стиль» им. Бахтина.

Медалью «За трудовые успехи» отмечена Елена Болдырева – заведующая неврологическим отделением, врач-невролог городской больницы им Боткина.

Также медалями «За заслуги в развитии добровольчества (волонтерства) в Орловской области» награждены члены региональной общественной организации «Союз женщин Орловской области».

Праздничную концертную программу зрителям представили творческие коллективы.

ИА “Орелград”