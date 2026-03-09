Инспекторы труда нагрянули к производителю изделий из бетона

9.3.2026 | 14:22

Завод прошел проверку соблюдения трудового законодательства.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как сообщает  Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях, проверка соблюдения трудового законодательства была плановой. Она прошла на орловском предприятии по производству изделий из бетона, использующихся в строительстве.  В ходе проведения контрольных мероприятий инспекторы труда выявили некоторые нарушения.

По данным инспекции, на предприятии на момент проверки не были не соблюдены требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест. Ведомство приводит такой пример: распределительный щит  не был закрыт на замок или на запирающее устройство. Также были выявлены нарушения требований, предъявляемых к эксплуатации электроинструментов.

«Отдельные категории сотрудников, занятых на работах с вредными  или опасными условиями труда, не были в полной мере обеспечены положенными по нормам средствами индивидуальной защиты, – следует из сообщения Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Орловской и Брянской областях. – Работодателю выданы предписания об устранении выявленных нарушений в установленный законом срок и о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших нарушения требований трудового законодательства, к административной ответственности».

По данным департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, в сфере производства бетона «выделенных данных по количеству субъектов хозяйственной деятельности» у официальной статистики не имеется. Но такие предприятия учитываются  по виду экономической деятельности «производство прочей неметаллической минеральной продукции». А таковых в регионе насчитывается 58, причем 55 из них находятся в частной собственности. Монополистов на данном рынке в Орловской области нет.

