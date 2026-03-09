Пьяного автоугонщика отправили на принудительные работы

Обращен к исполнению приговор Хотынецкого районного суда.

Обвинительный вердикт был вынесен в отношении гражданина, ранее уже имевшего судимость. В частности, решением Карачевского районного суда Брянской области за повторное пьяное вождение этот гражданин был ранее приговорен к наказанию в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. Наказание данный гражданин отбыл и был освобожден, после чего совершил новое преступление уже на территории Орловской области.

Как следует из материалов дела, мужчину признали виновным по двум эпизодам преступной деятельности. Было установлено, что подсудимый ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал чужую машину со стоянки транспортных средств, расположенной на трассе «Орел-Брянск-Смоленск – граница с Республикой Беларусь», на территории Хотынецкого района.

Злоумышленник без ведома автовладельца завладел ключами от машины, незаконно проник в салон, завел двигатель и поехал в поселок Хотынец. На обратном к парковке пути машина была остановлена инспектором ГАИ. По внешним признакам сотрудник полиции определил, что водитель нетрезв. Последний тут же был отстранен от управления и прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Тестер показал, что содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе составило 0,826 мг/л при допустимых 0,16 мг/л, то есть было установлено состояние алкогольного опьянения, причем норма была превышена в пять раз. Допрошенный в судебном заседании подсудимый свою вину в совершении двух преступлений – угона и повторного пьяного вождения – признал полностью и в содеянном раскаялся, но от дачи показаний в суде отказался.

При вынесении приговора суд учел криминальное прошлое подсудимого, а также тот факт, что новые преступления он совершил, будучи лишенным водительских прав. По совокупности автоугонщик получил наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. Кроме того, лишение водительских прав ему продлили до четырех лет.

