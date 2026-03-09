Треть орловского бизнеса сработала с убытком

Нерентабельными по итогам минувшего года оказались почти 100 предприятий.

Специалисты Орелстата оценили финансовые результаты деятельности организаций Орловской области по итогам 2025 года. По оперативным данным ведомства, 33 процента организаций, подлежащих статистическому наблюдению, оказались нерентабельными. А их доля по сравнению с предыдущим годом увеличилась примерно на 5 процентов. Напомним, что в рамках данного наблюдения не учитываются представители малого предпринимательства, кредитных и прочие финансовые организации, а также государственные и муниципальные учреждения.

В целом по итогам минувшего года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) орловских организаций в действующих ценах сложился в сумме 33,184 миллиарда рублей. По оценкам статистиков, 196 предприятий получили совокупную прибыль в размере 42,174 миллиарда рублей, а 98 предприятий сработали с убытком на общую сумму 8,989 миллиарда рублей. Наиболее прибыльными отраслями стали сельское хозяйство, обрабатывающие производства и торговля.

Неплохое положительное сальдо зафиксировано в сфере транспортировки и хранения, в сфере деятельности по операциям с недвижимостью, в сфере информации и связи, в здравоохранении. С небольшим положительным сальдо 2025 год завершили предприятия общественного питания и гостиничный бизнес. Статистики также оценили состояние платежей и расчетов в организациях региона.

«Кредиторская задолженность на конец декабря 2025 года составила 120,333 миллиарда рублей, из нее просроченная – 2,653 миллиарда рублей, или 2,2 процента от общей суммы кредиторской задолженности, – информирует Орелстат. – Дебиторская задолженность на конец декабря 2025 года составила 122,182 миллиарда рублей, из нее просроченная – 3,795 миллиарда рублей, или 3,1 процента от общего объема дебиторской задолженности».

ИА “Орелград”