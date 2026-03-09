Маму тройняшек поздравили с 8 марта и «счастьем в кубе»

В Орловской области после пятилетнего перерыва случилось редкое событие — рождение тройни.

Валентина Гек подарила жизнь сразу трем малышам: двум девочкам и мальчику. Это особая радость, так как тройня встречается лишь один раз на 7 тысяч родов. Чаще всего на свет появляются мальчишки.

С праздником и пополнением в семье молодую маму приехали поздравить представители Орловского регионального отделения ЛДПР. Гости вручили Валентине цветы и подарки для новорожденных, пожелав ей сил и терпения.

«Валентина, вы подарили жизнь сразу трем малышам, и это настоящий подвиг материнства, – подчеркнул координатор реготделения ЛДПР Владислав Числов. – Пусть дети растут здоровыми, счастливыми, а в доме всегда будут достаток и радость».

Партийцы обещали проследить, чтобы все положенные выплаты и меры поддержки были предоставлены в полном объеме и своевременно.

Отметим, двойни в регионе не редкость. В 2025 году в НКМЦ помогли появиться на свет 23 парам близнецов.

ИА “Орелград”