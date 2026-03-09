В Орловской области количество организаций пошло на убыль

Наибольшую долю среди них занимают представители торговли.

Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Орловской области представил региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Согласно ему по состоянию на 1 января 2026 года в территориальном разделе Статистического регистра Росстата было учтено 11 048 организаций (минус 242 единицы к уровню предыдущего года), 19 910 индивидуальных предпринимателей (плюс 767 единиц к уровню предыдущего года), в том числе 899 глав крестьянско-фермерских хозяйств.

По данным на начало 2026 года, из обследуемого Росстатом числа организаций Орловской области 74,4 процента относились к частной форме собственности и 17,5 процента – к государственной и муниципальной. Как и годом ранее, больше всего в Орловской области оказалось организаций, основным видом деятельности которых заявлена торговля – 2274 единиц. На втором месте идут строители – 1089 организаций, на третьем – организации сферы обрабатывающих производств (991 единица).

«Наиболее популярный вид деятельности для индивидуальных предпринимателей Орловской области – «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», – следует из доклада. – В нем работает более трети всех индивидуальных предпринимателей региона (36,3 процента на 1 января 2026 года)».

На втором месте в данном рейтинге оказался такой вид предпринимательской деятельности, как «транспортировка и хранение». Этим видом деятельности занимаются около 20 процентов всех индивидуальных предпринимателей региона. Причину популярности указанных видов деятельности среди предпринимателей аналитики видят в том, что это «быстро окупаемый бизнес, с возможностью прогнозирования поведения потребителей».

ИА “Орелград”